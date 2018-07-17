электронная краеведческая библиотека

Над озером тает туманная дымка, слышно, как бьет колокол. Звуки плывут над озером и лесом. В палатах Сийского дома отдыха – оживление. Отдыхающие в пижамах и полуголые спешат к озеру. Люди подолгу плещутся в воде.



На спортивной площадке то и дело раздаются звуки судейского свистка Феди Холкина. Федя – культмассовик и физкультурник. Он быстро обегает палаты, будит редких заспавшихся отдыхающих. В половине восьмого на площадке оказываются уже все отдыхающие. Снова свистки Феди и люди в дружных шеренгах выполняют одно за другим упражнения из комплекса «Готов к труду и обороне». Утренняя зарядка сменяется массовыми играми и бегом.



Вторично в утренней прохладе раздаются удары колокола. Это сигнал к завтраку. Баянист Алеша Хлопин играет веселый марш из «Веселых ребят». На аккуратных столиках отдыхающих ожидает дымящийся кофе, белый хлеб и легкая закуска. Пока завтракают, между столиками прогуливается добродушный врач Иван Максимович Огибин. Он следит за порядком, заботится, чтобы все было хорошо.



Утренняя прохлада исчезает. Оживает лодочная станция. Лодки в доме отдыха – главное. К лодкам с песнями идут веселые компании. Два десятка не в меру загруженных лодок отплывают одна за другой в разных направлениях. А поехать есть куда.



Кругом озера, много озер, окаймленных прекрасным бором. Молодежь с гармониками, гитарами, мандолинами с задорными песнями уезжает любоваться глухими уголками озер и речки Сия. Старшие, вооружившись удочками и дорожками, едут на рыбалку. Озера рыбные и прекрасные. Хочется проехать все 72 озера, через которые течет речка Сия.



В полдень обед. Снова между столиками ходит врач и заботливо осведомляется о самочувствии. Отдыхающие довольны обедом. Старший повар Блинов, пять лет работающий в Сие, готовит вкусно, сытно и чисто. Да и готовить есть из чего. На складах большие запасы мяса, разной рыбы, макарон, яиц, масла, белой муки, кофе, крупы, маргарина и других продуктов.



Директор дома отдыха Федор Павлович Циварев с нескрываемым удовлетворением рассказывает о высокой калорийности обедов. По норме, – говорит он, – калорийность обеда должна быть 3800 калорий, а сейчас она в среднем 4500 калорий. Но Цыварева и это не удовлетворяет. Он добивается еще большей калорийности обедов. Вкусные, сытные обеды, разумно заполненный день отдыхающего и живительный воздух прекрасно восстанавливает силы.



Дом отдыха им. тов. Левачева существует одиннадцать лет. Его знают все северяне. Здесь отдыхали тысячи людей. Только в прошлом году здесь отдыхали три с половиной тысячи человек. В этом сезоне уже пропущено три партии. Сейчас отдыхает четвертая. Только единицы не прибавили в весе, это молодежь, чрезмерно увлекающаяся подвижными играми. Например, во второй партии 73 человека прибыли в весе от 2 до 3 кг 51 – от 3 до 4 кг. Отдельные отдыхающие за 12 дней отдыха прибыли в весе от 5 до 7 кг.



Обед закончен. Тот же колокол в час дня приказывает отправляться на час покоя. С двух часов отдыхающие загорают, снова катаются в лодках, играют в волейбол, танцуют, осаждают настольные биллиарды. Вообще настольные игры, электровикторина, шахматы, шашки, домино здесь в большом почете. Имеется хорошая библиотека. Вечером в зеленом театре, в саду – вечер самодеятельности. Сами отдыхающие в 2-3 дня подготовляют под руководством весельчака Феди Холкина и ставят интересные коротенькие юморески и водевили. Выступают рассказчики, декламаторы, музыканты…

Источник информации:

➤ Пономарев, Б. На берегу Сийского озера : (от наших специальных корреспондентов) / Бор. Пономарев, Ив. Хабаров // Правда Севера. – 1935. – 11 июля.

